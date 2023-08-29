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Saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Millî Savunma Bakanlığı (MSB) X sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı. Açıklamada 'Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist, Komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hâle getirildi' dendi.

29 Ağustos 2023 Salı 11:04 - Güncelleme:
Saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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Millî Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, teröristle mücadelesini Suriye'nin kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist, Komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hâle getirildi" denildi.

  • Fırat Kalkanı
  • Saldırı Hazırlığı
  • PKK/YPG

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