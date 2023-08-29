Saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Millî Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, teröristle mücadelesini Suriye'nin kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist, Komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hâle getirildi" denildi.

Kahraman Mehmetçik, teröristle mücadelesini Suriye'nin kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor.



Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist, Komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hâle getirildi.... pic.twitter.com/eRolpa5L9J — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 29, 2023