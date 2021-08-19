İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ağustos 2021 Perşembe / 11 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5082
  • EURO
    9,9799
  • ALTIN
    489.567
  • BIST100
    1439.52
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi
Güncel

Saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi

MSB: Kahraman Komandolarımız, biri Fırat Kalkanı diğeri Barış Pınarı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

19 Ağustos 2021 Perşembe 16:12 - Güncelleme: 19 Ağustos 2021 Perşembe 16:12
ABONE OL

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.