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Saldırı hazırlığındaki iki DEAŞ'lı terörist yakalandı

Kayseri'de, yılbaşında eylem planladıkları öne sürülen DEAŞ üyesi Fas uyruklu kadın ve imam nikahıyla birlikte yaşadığı kişi yakalandı.

  • AA
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Fransa'dan Türkiye'ye gelen ve Kayseri'de yılbaşı etkinliklerinde eylem hazırlığında olabileceği değerlendirilen terör örgütü DEAŞ üyesi Murat Y. ile birlikte yaşadığı Fas uyruklu Nadia N'yi gözaltına aldı.

Zanlıların ikametinde elde edilen dijital materyallerde, örgütsel fotoğraflar bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.

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