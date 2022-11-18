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Saldırıdan dakikalar önce! Bombalı çanta ile alışveriş

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısını gerçekleştiren terörist Ahlam Albashır'ın olay öncesi araçtan inmesi ve bir mağazaya girdiği anlara ait yeni görüntülere ulaşıldı.

18 Kasım 2022 Cuma 13:38 - Güncelleme:
Saldırıdan dakikalar önce! Bombalı çanta ile alışveriş
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Alınan bilgiye göre, İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, bombalı saldırıyı gerçekleştiren Ahlam Albashır'ın İstiklal Caddesi'ndeki saldırı günü bir araçla Taksim Meydanı'na geldiği ve ardından girdiği mağazada alışveriş yaptığı anlar güvenlik kameralarınca kayda alındı.

Görüntülerde, teröristtin elindeki çantayla hafif ticari aracın ön koltuğundan inip yerine arkada koltukta oturan ve olaydan sonra Edirne'ye geçerek izini kaybettiren şüpheli Bilal Hassan'ın oturduğu anlar yer alıyor.

Aracın Taksim Meydanı'ndan ayrılması sonrası kadın terörist Albashır'ın bir mağazaya girdiği anların bulunduğu görüntülerde, teröristin burada kısa süre alışveriş yapıp iş yerinden çıkması dikkati çekti.

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