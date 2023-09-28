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Saldırının ardından Türkiye'den Kosova'ya destek mesajı

Kosova'nın Avrupa Entegrasyonu, Kalkınma ve Diyalogdan Sorumlu Birinci Başbakan Yardımcısı Besnik Bislimi, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı ile görüştü. Angılı görüşmede, Türkiye'nin, saldırının ardından bu zor dönemde Kosova'nın yanında olduğunu belirtti.

AA28 Eylül 2023 Perşembe 17:44 - Güncelleme:
Saldırının ardından Türkiye'den Kosova'ya destek mesajı
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Kosova Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bislimi tarafından kabul edilen Büyükelçi Angılı, 24 Eylül'de ülkenin kuzeyinde Sırp silahlı grup tarafından öldürülen polis memuru Afrim Bunjaku'nun ailesine ve Kosova halkına başsağlığı diledi.

Angılı görüşmede, Türkiye'nin, saldırının ardından bu zor dönemde Kosova'nın yanında olduğunu belirtti.

Başbakan Yardımcısı Bislimi ise Büyükelçi Angılı'ya desteği ve mesajı için teşekkür etti. Görüşmede, Bislimi'nin pazar günkü terör saldırısı hakkında daha ayrıntılı bilgi vererek, bunun Sırbistan tarafından planlandığını ve organize edildiğini söylediği ifade edildi.

İkilinin ayrıca görüşmede, Kosova ile Türkiye arasındaki işbirliğinin artırılması olanaklarını da ele aldığı vurgulandı.

- OLAY

Kosova'nın kuzeyinde çoğunlukla Sırpların yaşadığı Banjska'da, 24 Eylül sabahı yolu kapatan silahlı Sırpların ateş açması sonucu 1 polis ölmüş, 1 polis yaralanmıştı.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, "profesyonel bir terörist/suç yapılanması" olarak nitelendirdiği ağır silahlı yaklaşık 30 kişilik grubun Kosova polisine saldırdığını açıklamış, olaydan Sırbistan'ı sorumlu tutmuştu.

Banjska Manastırı ve çevresine sığınan silahlı grup, Kosova polisi tarafından kuşatılmış ve bölgede gün boyunca çatışmalar sürmüştü.

Kosovalı yetkililer, Banjska'da gerçekleşen operasyonda en az 4 saldırganın öldürüldüğünü, 2'si saldırgan, 4'ü saldırıyı telsiz bağlantılarıyla destekleyen 6 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, 1 Kosova polisinin ölümüyle sonuçlanan olayın Kosovalı Sırplar tarafından yapıldığını doğrulamıştı.

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