19°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,1604
  • 6,9019
  • 253.704
  • 91.131
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Saldırıya uğrayan AK Partili aday adayı hayatını kaybetti

Van'da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde AK Parti'den aday adayı olan Abdulcelil Tuci, hayatını kaybetti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edremit ilçesine bağlı Eminpaşa Mahallesi'nde 3 Mayıs günü evinin yakınlarında henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralanan Tuci, tedavi gördüğü Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerinin, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.

Trenin önüne atlayıp intihara kalkışan kadını kurtardı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Gözaltına alınan DEAŞ'lı terörist itiraf etti

Gözaltına alınan DEAŞ'lı terörist itiraf etti

Saldırıya uğrayan AK Partili aday adayı hayatını kaybetti

Saldırıya uğrayan AK Partili aday adayı hayatını kaybetti

Cep telefonu kutusundan altın sikke çıktı

Cep telefonu kutusundan altın sikke çıktı

PKK'nın silah mevziileri imha edildi

PKK'nın silah mevziileri imha edildi

Silahlı kuvvetlere minyatür füze

Silahlı kuvvetlere minyatür füze

'Atla' diye bağırdılar, kendini boşluğa bıraktı

'Atla' diye bağırdılar, kendini boşluğa bıraktı

ABD, 57 milyon doları iade etti

ABD, 57 milyon doları iade etti

Şehzade Korkut'un 'külahı' 123 yıl sonra yerine konuldu

Şehzade Korkut'un 'külahı' 123 yıl sonra yerine konuldu
 

POPÜLER HABERLER

2 kişinin yaralandığı ´yaza merhaba´ partisindeki sahne böyle devrildi

2 kişinin yaralandığı ´yaza merhaba´ partisindeki sahne böyle devrildi

Game of Thrones'un 3 yeni dizisi hakkında yeni bilgiler

Game of Thrones'un 3 yeni dizisi hakkında yeni bilgiler

Dünyaca ünlü isimler akın etti! 'Met Gala' görsel şölene döndü...

Dünyaca ünlü isimler akın etti! 'Met Gala' görsel şölene döndü...

Orucu bozan ve bozmayan şeyler nelerdir? İşte orucu bozan ve bozmayan o durumlar!

Orucu bozan ve bozmayan şeyler nelerdir? İşte orucu bozan ve bozmayan o durumlar!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA