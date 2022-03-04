Saldırıya uğrayan gazetecilere Altun'dan geçmiş olsun mesajı

AA 4 Mart 2022 Cuma 01:28 - Güncelleme: 4 Mart 2022 Cuma 01:28

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna'da saldırıya uğrayan A Haber muhabiri Orhan Sali'nin Türkiye'de tedavisinin sürdüğünü, Kiev dolaylarında da CNN Türk ekibine saldırıda bulunulduğu haberini aldıklarını belirtti.

"En büyük tesellimiz arkadaşlarımızın durumlarının iyi olması. A Haber ve CNN Türk'e büyük geçmiş olsun." mesajını paylaşan Altun, şunları kaydetti:

"Basın mensuplarımızı hedef alan bu çirkin saldırılar asla kabul edilemez. Onların her daim yanında ve haklarının arkasındayız. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ve Bakanlık çalışanları basın mensuplarımızın hep yanında oldular. Onlar da sağ olsunlar, var olsunlar."

OLAYLAR NASIL YAŞANDI?

Saldırıya uğrayan gazetecilerden Orhan Sali A Haber yayınında, Samet Güner ise CNN Türk yayınında yaşadıklarını anlattı.

Buna göre, Ukrayna'da gelişmeleri takip eden A Haber ekibindeki gazetecilerden Orhan Sali ile kameraman Taha Hazar, iki gün önce Lviv'de yaşanan arbedede bir grubun saldırısına uğradı. Kaburgasında kırıklar oluşan ve elinden yaralanan Sali ile dişi kırılan Hazar'a, görev yaptıkları bölgedeki hastanede ilk müdahaleleri yapıldı.

CNN Türk ekibinde görev yapan muhabir Samet Güner ile kameraman Caner Emre Kınacı da Kiev'e 50 kilometre kala, Ukrayna askerleri tarafından kontrol noktasında durduruldu. Kiev'e girişlerine izin verilmeyen CNN Türk ekibinin içinde bulunduğu araca, kontrol noktasından geri dönüşü sırasında bilinmeyen bir yerden ateş açıldı. Güner ve Kınacı, çelik yelekleri ve kaskları olduğu için saldırıdan yara almadan kurtuldu.