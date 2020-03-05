Saldırıya uğrayan kuyumcu kuryesinin imdadına eşi yetişti

AA 05 Mart 2020 Perşembe 16:16 - Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 16:25

Edinilen bilgiye göre, 3 Mart'ta saat 06.30 sıralarında, kuyumcu kuryesi ile eşi, Cağaloğlu Molla Fenari Mahallesi'ndeki kuyumcuya gelerek içinde 3 kilo altın bulunan çantayı, İstanbul dışına götürmek üzere yanlarına aldı.

Sokakta yürürken motosikletli 3 kişi tarafından gasbedilmek istenen kurye ile eşinin verdiği mücadele, güvenlik kameralarınca da kaydedildi.

Görüntüde, kuryenin şüphelilerle mücadele ederken eşinin de çantanın üzerine atlayarak çalınmasını engellediği görülüyor. Görüntüde, ellerindeki elektroşok cihazlarla kuryeyi ve eşini etkisiz hale getirmeye çalışan şüphelilerin, esnafın yardıma gelmesiyle bölgeden uzaklaşması da yer alıyor.

Hastaneden darp raporu alan kurye ve eşi, hırsızlık ve gasp şüphelilerinden şikayetçi oldu.

Şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.