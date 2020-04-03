Salgını çocuklara oyunlar aracılığıyla anlatın

IHA 03 Nisan 2020 Cuma 15:33 - Güncelleme: 03 Nisan 2020 Cuma 15:33

Koronavirüsle ile birlikte tüm insanlığı korku ve panik havası sardı. Özellikle her gelişmeyi takip eden ve hem kendileri için hem de çocukları için endişe duyan ebeveynler için İstanbul Gelişim Üniversitesinden Uzman Psikolog Selin Kalabaş önemli tavsiyelerde bulundu. Yetişkinlerin mümkün olduğunca sakin kalması ve sakinliklerini çocukları ile paylaşması gerektiğini vurgulayan Kalabaş, “Ebeveynlerinin kaygılı hali çocuklarına da bulaşabilir, bunun için ebeveynler öncelikle kendi kaygılarını kontrol altına almalı” diye konuştu.

“SORULAN SORULARIN HEPSİ CEVAPLANMALI”



Çocukların yaşlarına uygun olarak doğru bilgi paylaşımı yapılmasının uygun olacağını ifade eden Uzman Psikolog Selin Kalabaş, "Doğru bilgiyi kendi ailelerinden öğrenmeyen çocuklar bunu dışarıda daha tehlikeli koşullarda öğrenebilir. Bu yüzden aileler çocukları ile samimi bir şekilde doğru bilgiyi paylaşıp onlarla korona hakkında sohbet edebilirler. Ayrıca, çocuklara oyun aracılığı ile salgından korunmak için alınan önlemler (el yıkama, kıyafet temizliği vb. gibi) anlatılmalıdır, sorulan soruların hepsi cevaplanmalıdır” şeklinde konuştu.

“ÇOCUKLARIN YANINDA ENDİŞELİ KONUŞMAYIN”



Kalabaş konuşmasını şöyle sonlandırdı:

“Ebeveynlerin güvendiği iki haber kaynağını takip edip emin olunmayan hiçbir bilgi paylaşımında bulunmamaları gerekir. Özellikle bu süreçte çocukların TV’de izledikleri kanallar takip edilmelidir. Dahası, çocukların yanında endişe içeren konuşmalardan kaçınılmalıdır. Bu süreçte rutinlere aynı şekilde devam edilmelidir. Çocuklar, öngörebilecekleri durumların olması ile birlikte kendilerini güvende hissederler. Ayrıca, bu durum onları belirsizlikten kurtarıp kaygılarını azaltmaya neden olmaktadır. Belirsizlikten kaynaklanan kaygı halleri doğru bilgi paylaşımı sayesinde kontrol altına alınabilir fakat ebeveynler üstesinden gelemedikleri durumlarda da mutlaka bir uzmandan destek almalılar.”