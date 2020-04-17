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Salgınla mücadelede ellerinizi kurutucuyla değil kağıt havluyla kurulayın önerisi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasında ellerin yeterince yıkanmaması halinde kurutucu yerine kağıt havlu kullanımının virüsle mücadele daha etkili olduğu bildirildi.

AA17 Nisan 2020 Cuma 11:38 - Güncelleme: 17 Nisan 2020 Cuma 11:38
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Sciencealert'in haberine göre, İngiltere'de Leeds Üniversitesinde ve Leeds Eğitim Hastanelerinde görevli bir grup uzman, kağıt havlu ve kurutucunun virüs patojenlerinin ne kadar temizlediği konusunda küçük çaplı bir araştırma yaptı.

Araştırma çerçevesinde 4 gönüllü, insanlara zararsız bir virüsle kirletilen ellerini yeterince yıkamayıp ya kağıt havluyla ya da kurutucuyla kuruttu.

Gönüllüler daha sonra elleriyle kapı kolları, merdiven korkulukları, telefonlar ve steteskoplar dahil çeşitli yüzeylere dokunmayı sürdürdü.

Çalışmada, hem kağıt havlu hem de kurutucuyla kurutulan ellerde kirliliğin azaldığı, ancak ellerin kurutucuyla kurutulduktan sonra dokunduğu yüzeylerin 11'inden 10'unda önemli ölçüde daha fazla patojen gözlendi. Bunun kağıt havluyla kurutulan ellerin dokunduğu yüzeylerle kıyaslandığında ortalama 10 kat daha fazla kirlilik anlamına geldiği ifade edildi.

Çalışma ekibinden Ines Moura, "Bulgularımızın, dünyada hızla yayılan yeni tip koronavirüsün kontrol altına alınmasıyla bağlantılı olduğuna inanıyoruz. Yıkadıktan sonra elleri kağıt havluyla kurulamak tercih edilmeli." ifadesini kullandı.

Dünya üzerinde sağlık çalışanları Kovid-19'dan korunmanın en etkili yollarından birinin ellerin su ve sabunla yıkanması olduğunun altını çiziyor. Kirli ellerin, virüsün bulaşmasında başlıca araç olduğu ifade ediliyor.

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