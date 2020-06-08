Salgınla mücadelede hükümete tam destek

08 Haziran 2020 Pazartesi 08:37 - Güncelleme: 08 Haziran 2020 Pazartesi 08:37

Koronavirüs sürecinde alınan önlemler ve bu önlemlerin yansımaları AK Parti tarafından farklı kamuoyu araştırmalarıyla ölçüldü. AK Parti kaynaklarından alınan bilgilere göre vatandaşın korona önlemlerine desteği tam. Akşam'ın haberine göre, AK Parti tarafından yaptırılan farklı kamuoyu araştırmalarında vatandaşa alınan önlemleri nasıl değerlendirdikleri soruldu.

Pazar ve marketlerde getirilen maske takma zorunluluğu vatandaşlar tarafından en çok desteklenen kararların başında geldi.

KISITLAMALAR GEREKLİ

Salgından en çok etkilenen ve ölüm riski en yüksek olan 65 yaş üzerindeki vatandaşları korumak amacıyla alınan sokağa çıkma kısıtlaması da vatandaşlar tarafından destek alan başlıklar arasında. Yapılan araştırmalarda 65 yaşın sokağa çıkma kısıtlaması ortalama olarak yüzde 95’ler civarından destek aldı.

İBADET DESTEĞİ

Hafta sonları ve resmi tatillerde uygulanan sokağa çıkma yasağı da toplumun yüzde 90’ı tarafından destek gören kararlar arsında yer alıyor. Yine salgının önlenmesi için camilerin ibadete kapatılması da vatandaşın ortalama yüzde 90’ı tarafından destekleniyor.

VERİLERE GÜVEN TAM

Sağlık Bakanlığı ve devlet kurumlarının korona virüs hakkında doğru ve güvenilir bilgiler verdiğine de toplumun yüzde 80’lik bir kısmı inanıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’da vatandaşlar tarafından güvenilir olarak değerlendiriliyor.

TÜRKİYE SÜRECİ EN İYİ YÖNETEN ÜLKE

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü binasında düzenlenen İdlib İnsani Yardım Toplantısı’nda konuştu. Soylu, yeni tip koronavirüsle mücadeleye ilişkin, “Kim ne derse desin, hangi eleştirileri ortaya koyarsa koysun; Türkiye, sağlık sisteminden kamu yönetimine kadar, dünyada bu süreci en başarılı yöneten ülke olmuştur”dedi.

İdlib’deki insani durumla ilgili açıklamalar yapan Soylu şunları söyledi: “Koronavirüs günlerinde, balkonlarda birbirine müzik yaparak, alkış tutarak bir sevgi dünyasında yaşadığımızı iddia eden dünya, İdlib’de yaşananlara sırt dönmemelidir. Buradaki problem, sadece Türkiye’nin değildir, tüm dünyanın ve insanlığın problemidir.”