Sallandığı hamak minik kızın sonu oldu

Edinilen bilgiye göre, 9 yaşındaki 3. sınıf öğrencisi Ekin Zühre Karaaslan, dün evlerinde sallandığı hamağın boynuna dolanması neticesinde nefessiz kalarak kalbi durdu. Ailesi tarafından baygın halde bulunan Karaaslan, hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen minik kız kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Karaaslan'ın minik bedeni, hastanede tamamlanan işlemlerinin ardından bugün ailesine teslim edildi. Cuma namazına müteakip Derince Merkez Camii'nde düzenlenen cenaze namazına milletvekilleri, belediye başkanları, ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Ekin Zühre gözyaşları içinde toprağa verildi. Ekin Zühre'nin tabutuna sevdiği kıyafetleri bırakıldı. Zühre'nin ayrıca Derince Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Lokman Karaaslan'ın kızı olduğu öğrenildi.