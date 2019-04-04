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Salyangoz sanılan fosilin 200 milyon yıllık Ammonit olduğu ortaya çıktı

Adıyaman'da bulunan ve 65 milyon yıllık salyangoz olduğu sanılan fosilin 150-200 milyon yıllık nesli tükenmiş Ammonit fosili olduğu belirlendi.

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Adıyaman'da bulunan ve 65 milyon yıllık salyangoz olduğu sanılan fosilin 150-200 milyon yıllık nesli tükenmiş Ammonit fosili olduğu belirlendi.

Geçtiğimiz hafta Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Çelik köyünde bir vatandaş, evinin duvarında kullandığı taşın Adıyaman Müzesi'nde sergilenen 65 milyon yıllık salyangoz fosiliyle aynı olduğunu fark etmesi üzerine yetkililere bilgi vermişti. Müze Müdürlüğü yetkilileri duvardaki fosili çıkartarak müzeye getirdi.

Adıyaman Müzesi'nde daha önceden sergilenen 65 milyon yıllık salyangoz olarak bilinen ve son olarak Çelik köyünde bulunan aynı döneme ait fosilin salyangoz olmadığı ortaya çıktı. Fosilin 65 milyon yıllık salyangoz değil, 150-200 milyon yıllık Ammonit fosili olduğu ortaya. Deniz canlısı olan Ammonit fosilinin bugüne kadar Hindistan ve Hint Okyanusu'ndan çıktığı belirtildi. MTA Tabiat Tarihi Müzesi yetkilileri, Adıyaman'da bulunan her iki fosilin de nesli tükenen Ammonit fosili olduğunu ve bu fosillerin dinozorların yaşadığı döneme denk geldiğini aktardı.

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