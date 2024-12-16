Şam Büyükelçiliği'nde iki gün önce göreve başlayan geçici Maslahatgüzar Burhan Köroğlu, bölgedeki son durumu anlattı. AFAD'ın yoğun mesaiye başladığı Sednaya Hapishanesi'nde 24 TV'ye demeç veren Köroğlu, Suriye'nin anayasa ve demokrasi sürecinin olacağını belirtti.

SURİYE'DE SİYASİ SÜREÇ

"Hükümetle ne gibi diyalog var, iletişim nasıl sağlanıyor?" sorusu üzerine Köroğlu, şunları kaydetti:

Bizden önce zaten kurumlarımızın burada çalışmaları oldu. Dışişleri Bakanlığımızın, İstihbarat Teşkilatımızın görüşmeleri oldu kendileriyle. Bir demokrasi süreci olacak. Anayasa çalışmaları yapılacak, partiler kurulacak. Dolayısıyla böyle bir siyasi süreçten bahsediyoruz.

Bir taraftan da güvenlik tehditleri var. İsrail hala bazı bölgeleri bombalamaya devam ediyor. Dolayısıyla böyle bir karmaşık bir süreç var. Uluslararası toplum, başta Türkiye, Suriye'nin yeni hükümetine destek olmaya çalışacağız.

"SURİYE'DE SEÇİM KANUNU YENİDEN DÜZENLENECEK"

Suriye'de artık çok partili döneme geçileceğinin mesajını veren Köroğlu, "Dün itibarıyla ilk defa hükümet sözcüsüyle, dışişleri temsilcisiyle görüştük yarın da Başbakan ve şu andaki yönetimin lideri olan Ahmed eş-Şera Bey (Ebu Muhammed el-Culani) ile görüşeceğiz. Böylece ilişkileri kuracağız. Bir taraftan elçiliğimizi yeniden tesis etmeye çalışıyoruz.