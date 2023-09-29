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Samatya altgeçidini su bastı

İstanbul'da devam eden yağış sebebiyle Fatih'teki Samatya altgeçidini su bastı, rögar kapakları fırladı.

IHA29 Eylül 2023 Cuma 14:35 - Güncelleme:
Samatya altgeçidini su bastı
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Mega kent İstanbul'da aralıklarla etkili olmaya devam eden yağış nedeniyle Fatih'teki Samatya altgeçidini su bastı. Rögar kapakları yerinden fırladı.

İstanbul'da dün akşam saatlerine doğru etkili olmaya başlayan yağmur, bugün aralıklara sürüyor. Bazı bölgelerde su baskınları yaşandı. Fatih'te bazı yollar göle döndü. Samatya altgeçidi ve Silivrikapı'daki bir altgeçidi de su bastı. Sürücüler oralardan geçerken zor anlar yaşadı. Öte yandan bölgedeki iki rögar kapağının da suyun basıncıyla yerinden çıktığı görüldü.

  • Yağışın etkisi
  • Samatya altgeçidi
  • Rögar kapakları

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