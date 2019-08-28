Sambacı Maia bitmek üzere

ÖN libero arayışlarını sürdüren Beşiktaş listesine birçok isim almıştı. Son olarak Gonalons ve Elneny için yapılan girişimler olumsuz sonuçlanınca Beşiktaş ağırlığı Lille’de forma giyen Thiago Maia Alencar’a çevirdi. 22 yaşındaki Brezilyalı ön libero ile yaptığı görüşmeden olumlu geri dönüş alan ve yıllık 1.2 milyon euroya söz kesen Siyah-Beyazlılar, Lille kulübü ile de pazarlıklarda son aşamaya geldi. Fransız kulübüyle yüzde 90 anlaşıldığı, detayların görüşüldüğü belirtildi. Beşiktaş yöneticisi Ahmet Kavalcı ise Maia için kesinleşmiş bir durumun olmadığını ancak transferde büyük yol aldıklarını söyledi. Kartal her ihtimale karşı alternatif isim olarak Southamptonlı Mario Lemina ile de görüşmelerini kesmedi. Beşiktaş haricinde talibi olmayan ve İngiliz ekibinde kadroda yer bulamayan 25 yaşındaki Gabonlu futbolcu, İstanbul’a gelmeye hazır olduğunu bildirdi.