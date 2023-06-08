Şampiyonlar Ligi finali için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Türkiye'de düzenlenecek maçın tarihi, saati gibi detaylar futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Biletleri 70 Euro ila 690 Euro arasında satışa sunulan karşılaşma Manchester City ile İnter arasında gerçekleşecek. Peki Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, saat kaçta? 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NEREDE, HANGİ STATTA OYNANACAK?



Şampiyonlar Ligi finali, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki final maçı 10 Haziran Cumartesi günü oynanacak. Manchester City - Inter maçı TV8 ve Exxen'den canlı olarak ekrana gelecek.

Devler liginde yarı finalin iki eşleşmesinden biri olan Inter Milan randevusunda ilk maç 2-0 Inter üstünlüğü ile sona ermişti. Zorlu eşleşmede rövanş bu akşam oynanacak ilk finalist belli olacak.

Yarı finalin diğer ayağında ise Real Madrid ile Manchester City kozlarını paylaşıyor. İki takım arasında oynanan ilk maç 1-1 berabere sona ermişti. Rövanş ise yarın saat 22:00'de Manchester'da oynanacak ve finalin adı netleşmiş olacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL BİLETLERİ NE KADAR?

"Genel halk için bilet fiyatları: Kategori 4: 70 €; 3. Kategori: 180 €; Kategori 2: 490 €; Kategori 1: 690 €."

"Kalan biletler dünya çapındaki taraftarlara UEFA.com/tickets üzerinden satışa sunuluyor. Başarılı olan adaylar e-posta ile bilgilendirilecek ve tahsis edilen fiyat kategorisinde en fazla iki bilet satın alınabilecek.

"Finale kalan takımların taraftarlarına ayrılan biletlerin satış ve tahsis süreci, ilgili kulüplerle birlikte düzenlenecektir. Kalan biletler ise yerel organizasyon yapısı, UEFA, UEFA'nın üye federasyonları, ticari ortaklar ve yayıncılar içindir."