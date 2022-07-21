İSTANBUL 30°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Temmuz 2022 Perşembe / 22 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,6449
  • EURO
    18,0485
  • ALTIN
    959.423
  • BIST100
    2531.22
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığına Nihat Soğuk vekalet edecek
Güncel

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığına Nihat Soğuk vekalet edecek

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in, sağlık sorunları nedeniyle bir süre Ankara'da bulunacağı, yerine Nihat Soğuk'un vekalet edeceği bildirildi.

AA21 Temmuz 2022 Perşembe 10:26 - Güncelleme:
ABONE OL

Demir, Samsun Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Mustafa Demir, şunları kaydetti:

"Kıymetli hemşehrilerim, yaklaşık bir aydır bacağımdaki ağrılar üzerine gittiğim Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tetkikler sonucu öğrenmiş olduğum hastalığımın kesin teşhis ve tedavisi için bir süre Ankara'da bulunacağım. Desteğini her zaman yanımda hissettiğim siz kıymetli hemşehrilerimin duaları ile bu süreci en kısa zamanda atlatacağıma inanıyorum. Bu vesile ile hepinizi gönülden selamlıyor ve dualarınızı bekliyorum."

Demir'in izinli olduğu süre içinde yerine Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Vekili Nihat Soğuk'un vekalet edeceği bildirildi.

  • Samsun Büyükşehir Belediyesi
  • Nihat Soğuk
  • Mustafa Demir

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.