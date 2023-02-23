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Samsun Büyükşehir Belediyesi depremzedelerin yaralarını sarıyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede 157 araç ve 200 personelle hayatın normal dönmesi için çalışmalara devam ediyor.

AA23 Şubat 2023 Perşembe 18:07 - Güncelleme:
Samsun Büyükşehir Belediyesi depremzedelerin yaralarını sarıyor
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Kahramanmaraş Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi önünde faaliyetini sürdüren Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri, günde yaklaşık 20 bin kişiye sıcak yemek dağıtıyor.

Belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İdris Akdin, AA muhabirine, depremin yaşandığı 6 Şubat'tan itibaren Kahramanmaraş ve ilçesi Elbistan ile Adıyaman ve Hatay'da faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi.

Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklar için çocuk sineması ve oyun evi kurduklarını, gönüllülerin gün boyu sosyal aktiviteler düzenlediğini aktaran Akdin, gönüllü psikologların da bölgede çalışma yürüttüğünü dile getirdi.

Deprem bölgesinde 157 araç ve 200 kişilik ekiple görev yaptıklarını belirten Akdin, depremzedelere yakacak, gıda ve giysi yardımı yaptıklarını, depremin yaşandığı ilk hafta yaklaşık 100 bin ekmek dağıttıklarını söyledi.

Kahramanmaraş'a ilk gelen ekiplerden olduklarına işaret eden Akdin, "İlk gelip çorba dağıtan ekip olarak Kahramanmaraş halkı tarafından gerçekten takdir gördük. Yaraları sarmak için ciddi bir faaliyet yürüttük. Yalnızca burada değil kırsal bölgelerdeki depremzedeler için de çalışma yaptık. Samsun, Kahramanmaraş halkının gönlünde yer edindi." ifadelerini kullandı.

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