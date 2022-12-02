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Samsun Limanı'nda korkutan patlama

Samsun Limanı'nda bir yağ tankerinde patlama sonrası yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

AA/DHA2 Aralık 2022 Cuma 11:37 - Güncelleme:
Samsun Limanı'nda korkutan patlama
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Samsun Liman sahasında bulunan yağ tankerinde sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle patlama oldu.

Patlamayla birlikte tankerde yangın çıktı, siyah dumanlar gökyüzüne yükseldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

SAMSUN LİMANI'NDA ATIK YAĞ TANKINDA MEYDANA GELEN PATLAMAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Samsun Limanı'nda atık yağ tankında meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Genel Müdürlüğün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Samsun Limanı'nda, gemi atıkları alım tesisinde bir sintine tankında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden patlama meydana gelmiş, çıkan yangın itfaiye tarafından söndürülmüştür. Herhangi bir can kaybımız ya da yaralımızın bulunmadığı olayla ilgili idari soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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