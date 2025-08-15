İSTANBUL 30°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ağustos 2025 Cuma / 21 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,8998
  • EURO
    47,9301
  • ALTIN
    4394.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Samsun merkezi 5 ilde eş zamanlı operasyon: Sahte savcı ve polislere emniyet darbesi
Güncel

Samsun merkezi 5 ilde eş zamanlı operasyon: Sahte savcı ve polislere emniyet darbesi

Samsun merkezli 5 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 6 kişi tutuklandı.

IHA15 Ağustos 2025 Cuma 18:25 - Güncelleme:
Samsun merkezi 5 ilde eş zamanlı operasyon: Sahte savcı ve polislere emniyet darbesi
ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince "nitelikli dolandırıcılık" suçuna yönelik yapılan çalışmalar sonucu vatandaşları telefonla arayarak kendilerini "polis" ve "savcı" olarak tanıtan dolandırıcılara darbe vuruldu. Dolandırıcıların "Kimlik bilgileriniz suçta kullanıldı. Şüphelilere operasyon yaptık. Üzerlerinden sizin kimliğiniz çıktı. Para ve altın gibi değerli eşyalarınızı güvence altına alacağız. Sonrasında size iade edeceğiz" şeklindeki yalanlarla vatandaşları kandırdıkları, bu yöntemle toplam 1 milyon 143 bin 350 TL haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Yapılan çalışmalarda 8 şüpheliden 1'inin cezaevinde olduğu anlaşılırken, diğer 7 şüphelinin yakalanması için Samsun merkezli İstanbul, Ankara, Adıyaman ve Kars illerinde salı sabahı saat 05.30'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuldu.

Samsun Emniyet Müdürlüğünde sorgulanan 1 kişi dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 kişi de bu sabah Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen 6 kişi mahkemece tutuklandı.

  • samsun
  • dolandırıcılık
  • operasyon

ÖNERİLEN VİDEO

24 Yılın Hikayesi: Birlik ve Kardeşliğin Türkiye'si

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.