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Samsun merkezli FETÖ'nün asker yapılanmasına operasyon: 17 gözaltı

Samsun merkezli toplam 10 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün mahrem sorumlularıyla ankesörlü telefonla görüşme yaptıkları iddia edilen muvazzaf askerlere yönelik düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

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Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün mahrem sorumluları ile ankesörlü telefonla görüşme yaptıkları iddia edilen askeri personellere yönelik Samsun merkezli Tekirdağ, Tunceli, Van, İzmir, Ordu, Ankara, Çanakkale Kırklareli ve Kastamonu illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Samsun merkezde 4, Çarşamba ilçesinde 1 olmak üzere diğer illerle birlikte toplam 17 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınanların 1'inin meslekten ihraç asker, 4'ünün askeri okulda görevlerine son verilen, 12'sinin ise muvazzaf subay ve astsubaydan oluştuğu öğrenildi. 
 
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
 

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