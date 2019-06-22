Samsun Terme'de sel

Terme ilçesinde gece etkili olan şiddetli sağanak sonrası Sakarlı ve Miliç mahalleleri arasından geçen Sakarlı, Karasu ve Miliç dereleri taştı.

Ağaçların devrildiği, yolların çöktüğü sel nedeniyle enerji nakil hatlarının da zarar görmesi sonucu bölgeye elektrik verilemiyor.

Taşkın nedeniyle ev ve iş yerleri ile araçları sular altında kalan vatandaşlar, günün ilk ışıklarıyla temizlik çalışmalarına başladı.

Sakarlı ile Evci mahallelerini birbirine bağlayan köprünün de şiddetli sağanak sonrası yıkılmasıyla Evci Mahallesi'nin yolu ulaşıma kapandı. Ev ve iş yerlerini kendi çabalarıyla sel sularından temizlemeye çalışanlar, ahırlarında mahsur kalan büyük ve küçükbaş hayvanlarını da sel olmayan güvenli bölgelere taşıdı.

Fındık bahçelerinin de sular altında kaldığı taşkında özellikle karpuz, soya, patlıcan ve fasulye ekili alanların 80'i zarar gördü.

Terme Ziraat Odası Başkanı Ferda Ergun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağanak dolayısıyla Hüseyin Mecit Mahallesi'nde kendisine ait tarım arazilerinin de sular altında kaldığını ifade etti.

Ergün, "Dün gece başlayan sağanak yağış nedeniyle Terme ilçesinde fındık bahçeleri ile tarım arazilerinin bulunduğu alanlar sular altında kaldı. Özellikle karpuz, soya, patlıcan, fasulye ekili alanların yüzde 80'i zarar gördü. Fındıkta şu an ne kadar zarar var tespit edemiyoruz. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden hasar tespitinin ortaya çıkarılması için ekip isteyeceğiz." dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri, iş makineleriyle bölgede çalışmalar yürütüyor.