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Samsun'da 13 bin uyuşturucu hapa 3 gözaltı

Samsun'da gerçekleştirilen operasyonda 13 bin 112 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

  • DHA
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Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getirilip, satılacağı yönünde aldığı ihbar üzerine harekete geçti. Samsun'da otel odasına yerleşen 3 kişiyi takibe alan ekipler, şüphelileri bir mahallede yakaladı. Ali Osman H., Selim R. ve Suat Ş.'nin üzerinden 5 bin 48 uyuşturucu hap ele geçirildi. Kaldıkları otel odasında yapılan aramada ise 8 bin 64 uyuşturucu daha hap bulundu. Gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.
 

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