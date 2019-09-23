Samsun'da 17,5 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde hakkında kesinleşmiş 17 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
- AA
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motorize Yunus ekipleri, Kadifekale Mahallesi'nde şüpheli bir kişiyi durdurdu.
GBT sorgusunda "resmi belgede sahtecilik", "çocuğun cinsel istismarı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mustafa H. (51) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, cezaevine gönderildi.
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