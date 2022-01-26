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Samsun'da 25 kişi gözaltına alındı

Samsun'da 14 uyuşturucu olayında 25 kişi gözaltına alındı, 166 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

İHA26 Ocak 2022 Çarşamba 16:46 - Güncelleme: 26 Ocak 2022 Çarşamba 16:46
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Zehir tacirleri ile mücadelenin aralıksız sürdüğü Samsun'da 12-25 Ocak tarihinde yapılan operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alınıp, çok sayıda uyuşturucu madde de ele geçirildi. Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde; 12-25 Ocak tarihleri arasında toplam 14 uyuşturucu olayında 25 şüpheli şahıs gözaltına alınmış, olaylarda 1.445 gram kubar esrar maddesi, 166 adet sentetik uyuşturucu ecza hap, 19 kök skunk bitkisi, 6 gram metamfetamin, 9 adet tabanca, 4 adet av tüfeği ve 13 adet Hitit dönemine ait sikke ele geçirilmiştir."

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