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Güncel

Samsun'da 3 gündür haber alınamayan engelli genç kız bulundu

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 3 gündür haber alınamayan engelli genç kız, ormanlık alanda bulundu.

AA7 Ekim 2021 Perşembe 14:27 - Güncelleme: 7 Ekim 2021 Perşembe 14:27
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Yeşiltepe Mahallesi'nde 4 Ekim Pazartesi gününden bu yana haber alınamayan Emine Çamurcu'nun (19) ailesi, güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulundu.

Çamurcu'nun bulunması için Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ile AFAD ekiplerince bölgede arama çalışması başlatıldı.

Çalışmalara katılan İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Çetinkaya, Çamurcu'yu mahalleye yaklaşık 6 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda buldu.

Sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesine götürülen Çamurcu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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