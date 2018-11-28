Samsun'da 32 gram bonzai ele geçirildi
Samsun'da polis ekiplerince şüphe üzerine takibe alınıp ardından da durdurulan araçta, E.B.'nin (23) üzerinde yapılan aramada, iç çamaşırına saklı halde 32 gram bonzai ele geçirildi.
- DHA
Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı yunus polisi, İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde şüphelendiği bir otomobilin peşine düştü.
Takibin ardından polis ekipleri, durdurulan otomobilde bulunan E.B.'nin üzerinde arama yaptı. Polisler, arama esnasında şüpheli tavırlar sergileyen gencin iç çamaşırına gizlediği 32 gram bonzaiyi ele geçirdi. Gözaltına alınan genç, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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