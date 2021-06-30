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Samsun'da 5'inci kattan düşen üniversiteli öldü

Samsun'da, teyzesini ziyarete gittiği 5'inci kattaki evin balkonunda dengesini kaybederek düşen üniversite öğrencisi Berkay Kalafat (22), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA30 Haziran 2021 Çarşamba 20:51 - Güncelleme: 30 Haziran 2021 Çarşamba 20:51
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Olay, saat 18.00 sıralarında Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Bölümü öğrencisi Berkay Kalafat, ziyaret için teyzesinin evine geldi. Kalafat, 10 katlı binanın 5'inci katında bulunan evin balkonundan, dengesini kaybederek beton zemine düştü.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kalafat'ı ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Durumu ağır olan Kalafat, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Kalafat'ın önce telefonunun ardından da kendisinin düştüğünü belirledi. Kalafat'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Eğitim Araştırma Hastanesi Adli Tıp Morgu'na götürüldü.

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