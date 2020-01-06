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Güncel

Samsun'da 6 DEAŞ şüphelisi sınır dışı edilecek

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 20 şüpheliden 6'sının sınır dışı edilmesine karar verildi.

AA06.01.2020  13:26 - Güncelleme: 06.01.2020  13:26

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu 20 şüpheliden 6'sının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılarının, savcılık talimatıyla sınır dışı edilmesine karar verildi.

Emniyetteki 7 şüphelinin ise işlemleri sürüyor.

İstihbarat ve Özel Harekat Şube Müdürlüğünün desteğiyle 31 Aralık'ta İlkadım, Canik ve Atakum ilçelerinde belirlenen 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları öne sürülen Irak uyruklu 20 zanlı gözaltına alınmıştı. Daha önce adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmış, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. İşlemleri tamamlanan 4 şüpheli de sınır dışı edilmişti.

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