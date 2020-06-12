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Güncel

Samsun'da babasının katilini öldüren zanlı yakalandı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde babasının katilini öldüren zanlı, gözaltına alındı.

AA12 Haziran 2020 Cuma 14:59 - Güncelleme: 12 Haziran 2020 Cuma 14:59
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro ekipleri, Tekkeköy ilçesinde dün yaşanan ve 76 yaşındaki Selami G'nin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavganın ardından çalışma başlattı.

Çalışmalar neticesinde cinayet zanlısı olarak aranan Harun Y. (41), mağaralar bölgesinde saklandığı yerde yakaladı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, emniyete götürüldü.

Aşağıçinik Mahallesi'nde dün karşılaşan Harun Y. ile babası İsmail Y'yi 15 yıl önce öldüren Selami G. arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine Harun Y, av tüfeğiyle ateş ederek Selami G'yi öldürmüştü.

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