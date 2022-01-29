Samsun'da belediye çalışanı intihar etti

IHA 29 Ocak 2022 Cumartesi 09:05 - Güncelleme: 29 Ocak 2022 Cumartesi 09:05

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atakum Belediyesi santralinde 10 yıldır görev yapan Şenol Gül (34), girdiği bunalım sonucu evinde tabancayla kafasından kendini vurdu. Ağır yaralanan Şenol Gül, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Gül, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

BAŞKAN DEVECİ'DEN BAŞ SAĞLIĞI MESAJI

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, personelinin vefatıyla ilgili bir mesaj paylaştı. Başkan Deveci mesajında, "Kıymetli mesai arkadaşımız Şenol Gül'ü kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Mesai arkadaşımıza Allah'tan rahmet; yakınlarına, sevenlerine ve Atakum Belediyesi ailesine başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.