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Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan 1 kişi hayatını kaybetti

Samsun'un Canik ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

  • AA
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İddiaya göre, Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde bir gün önce Orhan Çelikbilek ile Fikri K. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgayı ayırmak isteyen Hasan T. darbedildi. Hasan T, dün gece Orhan Çelikbilek'in evinin önüne giderek, yanında bulunan ekmek bıçağıyla, kendisini darbettiği gerekçesiyle, dışarı çıkan Çelikbilek'i çeşitli yerlerinden bıçakladı. Çelikbilek, 112 Acil Servis ekiplerince özel hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.


Hasan T. ise İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerince gözaltına alındı.

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