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Samsun'da bir binanın 7. katı ve çatısı alev alev yandı

Samsun'da bir apartmanın 7. katı ve çatısı alev alev yanarken, evde bulunan yabancı uyruklu aile kendini son anda dışarı atarak ölümden döndü.

  • İHA
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Yangın, Samsun'un İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi Bafra Caddesi ile Sahre Sıhhiye Caddesi'nin kesiştiği yerde saat 05.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kazım Oflaz'a ait 7 katlı apartmanın 7. katında yangın çıktı. Alevler bir anda evi sarınca evde bulunan 5 kişilik Iraklı aile kendilerini son anda dışarı atarak ölümden döndü. Yangın mahalline polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler evin çatısı ve bitişikteki daireyi de sardı. Apartmanın 7. katındaki çift daire ve apartmanın çatısı alev alev yandı. Iraklı ailenin çocuklarından biri, yangının elektrikten çıktığını ileri sürdü.
   
Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri uzun süren çalışma sonucu yangını güçlükle söndürdü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı

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