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Samsun'da bir kadın tartıştığı eski sevgilisi ve 3 arkadaşını bıçakladı

Samsun'un Canik ilçesinde Yonca S. (18), sosyal medya üzerinden tartıştıktan sonra buluştuğu, aralarında eski erkek arkadaşının da bulunduğu 4 kişiyi bıçakla yaraladı. Yonca S. ve olaya karışan arkadaşı Gaye U. (20) gözaltına alınırken, yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.

  • DHA
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Olay, Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi Manisa Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Yonca S., eski erkek arkadaşı Engincan D.'nin (22) sosyal medyada başka bir kadının paylaşımına yorum yapmasına sinirlendi. Engincan D. ile sosyal medyada tartışan Yonca S., daha sonra buluşup konuyu konuşmak istediğini söyledi. Teklifi kabul edilen Yonca S., yanına arkadaşı Gaye U.'yu da alıp, ilçede Engincan D. ve 3 erkek arkadaşı ile buluştu. Buluşmada taraflar arasında yine tartışma çıktı. Tartışma sırasında Engincan D., Yonca S.'yi dövdü. Yonca S. de yanında bulunan bıçakla Engincan D. ile arkadaşları C.R.A. (28), A.C.İ. (25) ve kavgayı ayırmak isteyen B.K.D.'yi (23) yaraladı.
 
İhbarla gelen 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan A.C.İ.'nin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Olay yerinden kaçan Yonca S. ve arkadaşı Gaye U., polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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