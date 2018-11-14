Samsun'da bir kadını otomobile zorla bindirip cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 1 şüpheli tutuklandı Samsun'da bir kadını otomobillerine zorla bindirip götürdükleri yazlık evde cinsel istismarda bulundukları iddia edilen 1 şüpheli tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.