Samsun'da bir kişi cinsel istismardan gözaltına alındı
Samsun'da 18 yaşından küçük kıza cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.
- İHA
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 18 yaşından küçük kıza cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen E.K., şikayet üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan E.K. Samsun Adliyesine sevk edildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.