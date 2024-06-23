İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Haziran 2024 Pazar / 17 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,8248
  • EURO
    35,2439
  • ALTIN
    2450.67
  • BIST100
    10771.4
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Samsun'da bir restoran da silahlı çatışma! 6 kişi yaralandı
Güncel

Samsun'da bir restoran da silahlı çatışma! 6 kişi yaralandı

Samsun'da iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 6 kişi yaralandı.

IHA23 Haziran 2024 Pazar 12:54 - Güncelleme:
Samsun'da bir restoran da silahlı çatışma! 6 kişi yaralandı
ABONE OL

Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde Güzelyalı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir restoran önünde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; A.O. (32), S.K. (33), M.O.Ç. (24) ile İ.C. (45), S.Ü. (34) ve K.K. (31) arasında çıkan tartışma karşılıklı silahlı çatışmaya dönüştü.

Olayda taraflar birbirlerini tabancayla yaraladı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar. Polis olaya karışan şahısları gözaltına aldı.

Olayda 2 adet tabanca ele geçirdi. Soruşturma devam ediyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.