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Samsun'da büfeci iş yerinde silahlı vurulmuş halde bulundu

Samsun'da bir büfeci iş yerinin yazıhane kısmında tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Polis olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu araştırıyor.

  • İHA
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Olay, İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Talimhane Caddesi'nde bulunan bir büfede saat 09.00'da ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, büfe sahibi Umut Fırat Ekmekçiler (41), büfenin yazıhane kısmında koltukta otururken tabancayla vurularak öldürülmüş olarak bulundu. Sabah iş yerini açan büfe çalışanı korkunç olayla karşılaşınca olayı polise ve 112'ye haber verdi. Olaya yerine giden sağlık ekipleri büfecinin ölmüş olduğunu tespit etti. 
 
Umut Fırat Ekmekçiler'in dün akşam da evine gitmediği öğrenildi. Polis olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu araştırıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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