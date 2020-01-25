Samsun'da 'change' operasyonu: 8 gözaltı

DHA 25.01.2020 15:23 - Güncelleme: 25.01.2020 15:23

Samsun İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ekipleri ile Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, teknik ve fiziki çalışmaları sonunda, çalıntı araçları motor ve şase numaralarını değiştirerek (change) piyasaya süren şüphelileri tespit etti. jandarma ekipleri, araçların parçalara ayrıldığı 2 adrese, eş zamanlı operasyon yaptı. Adreslerde bir adet cip ile çok sayıda araca ait kaporta ve motor parçası ele geçirildi. Yaklaşık 25 araca incelenmek üzere el koyan jandarma, K.Y., H.T., G.K., B.Ş., I.M., A.B., Ş.H.T. ve H.K. adlı şüphelileri gözaltına aldı. Şüpheliler, İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.