Samsun'da DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda Irak uyruklu Taha M.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. TEM Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan Iraklı şahıs, Samsun Adliyesine sevk edildi.
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