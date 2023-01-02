Samsun'da DEAŞ operasyonu: 3 kişi adliyeye sevk edildi

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında cuma sabahı operasyon düzenledi. Irak uyruklu 3 şüphelinin yakalanarak gözaltına alınmalarına ve ikametlerinde bulunabilecek suç unsurlarının elde edilmesine yönelik 3 farklı adreste Özel Harekat ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile koordineli operasyon operasyon düzenledi. Yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

TEM Şube Müdürlüğündeki sorgulanmaları tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.