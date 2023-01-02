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Samsun'da DEAŞ operasyonu: 3 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 kişi adliyeye sevk edildi.

IHA2 Ocak 2023 Pazartesi 14:32 - Güncelleme:
Samsun'da DEAŞ operasyonu: 3 kişi adliyeye sevk edildi
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Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında cuma sabahı operasyon düzenledi. Irak uyruklu 3 şüphelinin yakalanarak gözaltına alınmalarına ve ikametlerinde bulunabilecek suç unsurlarının elde edilmesine yönelik 3 farklı adreste Özel Harekat ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile koordineli operasyon operasyon düzenledi. Yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

TEM Şube Müdürlüğündeki sorgulanmaları tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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