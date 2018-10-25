Samsun'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, Irak uyruklu 4 şüpheli yakalandı.
- AA
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında, İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda, DEAŞ üyesi oldukları iddia edilen Irak uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların, emniyetteki işlemleri sürüyor.
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