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Samsun'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, Irak uyruklu 4 şüpheli yakalandı.

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 İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında, İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda, DEAŞ üyesi oldukları iddia edilen Irak uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların, emniyetteki işlemleri sürüyor.

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