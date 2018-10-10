Son Dakika Haberleri 10

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Samsun'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 5 zanlı gözaltına alındı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım içerisinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda Suriye uyruklu A.N.S.S., M.H.A.E.S., S.H.A.A.A.H., Z.S.A.A. ve A.A.O. gözaltına alındı. Evde bulunan dijital materyallere de incelenmek üzere el konuldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası piyanist Gülsin Onay’ı ağırlıyor

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası piyanist Gülsin Onay’ı ağırlıyor

Dünyanın en ilginç metro yolcuları

Dünyanın en ilginç metro yolcuları

İşte Suudi suikast timinin görüntüleri

İşte Suudi suikast timinin görüntüleri

İçine kutular yerleştirilen minibüs her yerde aranıyor

İçine kutular yerleştirilen minibüs her yerde aranıyor

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA