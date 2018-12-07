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Samsun'da DEAŞ operasyonu

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Iraklı zanlı sınır dışı edilecek.

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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Irak uyruklu K.A.H'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlının, ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılarak sınır dışı edilmesine karar verildi. Şüpheli, terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'ndeki adresinde 5 Aralık'ta gözaltına alınmıştı.

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