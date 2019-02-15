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Samsunda terör örgütü DEAŞ'lı oldukları iddiasıyla 5'i Irak, biri Ürdün uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı

Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 6 kişi yakalandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım ve Canik ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla 5'i Irak, biri Ürdün uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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