İSTANBUL 16°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Nisan 2022 Çarşamba / 5 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,7283
  • EURO
    16,0345
  • ALTIN
    908.946
  • BIST100
    2326.29
Güncel

Samsun'da DEAŞ operasyonu

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

AA6 Nisan 2022 Çarşamba 09:22 - Güncelleme: 6 Nisan 2022 Çarşamba 09:22
ABONE OL

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Geçmiş dönemlerde Irak ve Suriye'de terör örgütü içerisinde bulundukları yönünde haklarında istihbari bilgi bulunan 7 Iraklı hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekat Şubesi ekiplerince İlkadım, Atakum ve Tekkeköy ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 6 şüpheli yakalandı.

Operasyonda, zanlılara ait dijital materyallere el konuldu.

Bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

  • DEAŞ operasyonu
  • samsun
  • gözaltı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.