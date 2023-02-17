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Samsun'da DEAŞ operasyonu

Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.

IHA17 Şubat 2023 Cuma 08:57 - Güncelleme:
Samsun'da DEAŞ operasyonu
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Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik takip ve çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda; Irak'ta bulundukları dönemlerde DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri şeklinde haklarında istihbari bilgiler bulunan 5 Irak uyruklu şahsın yakalanmasına yönelik bugün sabaha karşı İlkadım ve Canik ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü polislerinin de destek verdiği operasyonda İlkadım ilçesinde 3, Canik ilçesinde ise 2 olmak üzere toplam 5 Irak uyruklu DEAŞ şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramada dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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