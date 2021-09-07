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Samsun'da DEAŞ operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 2 zanlı gözaltına alındı.

AA7 Eylül 2021 Salı 09:11 - Güncelleme: 7 Eylül 2021 Salı 09:12
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Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve hareketlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, İstihbarat ve Özel Harekat Şube Müdürlükleri koordinesinde, Irak ve Suriye'de bulundukları dönemlerde DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüklerine yönelik bilgi bulunan ve Samsun'da yaşadıkları tespit edilen Irak uyruklu 3 zanlının yakalanması için operasyon düzenledi.

Atakum, İlkadım ve Canik ilçesinde 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Irak uyruklu M.T.S.A.R. ve A.W.Z.A.S'yi gözaltına aldı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada dijital materyallere el konuldu.

Bir zanlının da yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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