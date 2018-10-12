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Samsun'da DEAŞ'tan gözaltı sayısı 6'ya çıktı

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınanların sayısı 6'ya çıktı.

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Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım içerisinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda Suriye uyruklu 5 şahsı gözaltına almıştı. 1 şüphelinin daha gözaltına alınmasıyla gözaltı sayısı 6'ya çıktı. Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünde sorgulanan Suriye uyruklu 6 zanlı Samsun Adliyesindeki nöbetçi mahkemeye sevk edilerek ek gözaltı süresi alındı. 
 
Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
 

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